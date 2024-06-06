İzmir'de Bornova Çiçekli Ormanı dahil olmak üzere 26 ormana girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:53
İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından İzmir'de hangi ormanlara girişin yasak olduğu belli oldu. Orman yangınlarını önlemek için 31 Ekim'e kadar şehrin birçok bölgesinde bulunan ormanlara giriş, ateş veya mangal yapmak yasaklandı.
Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ormanlarda yaşanabilecek yangın riskleri nedeniyle yeni tedbirler alındı.
İzmir Valiliği tarafından kent genelinde alınan tedbirler açıklandı.
İZMİR'DE ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?
Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Haziran - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanan ormanlara girişler yasaklandı.
Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklara dahil edildi.
Vatandaşlar yalnızca piknik için özel ayrılan bölgelerde yararlanabilecekler.
Ayrıca köyler ve mahalleler başta olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün de yakılması yasaklandı.
İZMİRDE GİRİŞİ YASAKLANAN ORMANLAR?
İzmir'de valilik tarafından 26 ormana giriş yasaklandı. Bu ormanlar ise şöyle:
- Çiçekli
- Atatürk Ormanı
- Karacağ, Kavaklıdere
- Dikmendağı
- Çatalkaya
- Başpınar
- Uzunkuyu
- Parsa, Fındıklıdere + Çağlayan civarı + Ağaçlandırma sahası
- Kırkgeçit-Çatalçam
- Karadere
- Yamanlar-Karagöl
- Meryemana
- Mehmetler
- Korucuk
- Nif Dağı
- Kartal Ormanı
- Doğanbey Ormanı
- Armutlu-Bayramlı yol güzergahı
- Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi
- Aliağa İlçesi Merkez Ormanları
- Pınarcık Ormanları
- Foça Ormanı
- Uzunkuyu
- Parsa
- Buca-Sarnıç
- Oğlananası
Kaynak: TGRT HABER