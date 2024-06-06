İzmir'de Bornova Çiçekli Ormanı dahil olmak üzere 26 ormana girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı

06 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:53

Yaz mevsiminin gelmesinin ardından ormanlarda yaşanabilecek yangın riskleri nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İzmir Valiliği tarafından kent genelinde alınan tedbirler açıklandı.

İZMİR'DE ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Haziran - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanan ormanlara girişler yasaklandı.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak yasaklara dahil edildi.

Vatandaşlar yalnızca piknik için özel ayrılan bölgelerde yararlanabilecekler.

Ayrıca köyler ve mahalleler başta olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün de yakılması yasaklandı.

İZMİRDE GİRİŞİ YASAKLANAN ORMANLAR?

İzmir'de valilik tarafından 26 ormana giriş yasaklandı. Bu ormanlar ise şöyle:

Çiçekli

Atatürk Ormanı

Karacağ, Kavaklıdere

Dikmendağı

Çatalkaya

Başpınar

Uzunkuyu

Parsa, Fındıklıdere + Çağlayan civarı + Ağaçlandırma sahası

Kırkgeçit-Çatalçam

Karadere

Yamanlar-Karagöl

Meryemana

Mehmetler