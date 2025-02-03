İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu? 2 gündür sallanıyor

03 Şubat 2025 09:28 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:31

Ege Denizi'nde 2 gündür süren depremler sonrasında vatandaşlar İzmir'de büyük deprem olacak mı korkusu yaşamaya başladı. Deprem uzmanları art arda meydana gelen sarsıntıların sonrasında İzmir deprem riskini ve beklentilerini araştırmaya başladı.

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yaşanan deprem fırtınaları endişeli anlar yaşatırken Yunanistan'da bazı tedbirler alındı. İzmir, Muğla ve Yunanistan'da büyük deprem olacak mı sorularına uzmanlar cevap verdi.

İZMİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Ege Denizi'nde 1 Şubat ile 3 Şubat aralığında 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde deprem yaşandı. Uzmanlar Ege Bölgesi'nde yaşanan durum hakkında açıklamalar yaparken vatandaşlar büyük deprem olacağına dair endişeye kapıldı.

Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir çevresinde yaşanan sismik hareketlilik sonrasında açıklamada bulundu. Özmen, Kıyılarda bulunmama uyarısı tsunami ihtimali nedeniyle. Deprem olduktan sonra depremin yıkıcı etkilerinin yanı sıra tsunami dalgaları da oluşuyor. Bu bölgede de 6,5'u geçecek depremlerin Tsunami dalgalarını oluşturma ihtimali var. Bu dalgaların da depremin sarsıntısının yanı sıra yine can kaybını yaratma ihtimali var” ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE DEPREM OLACAK MI?

Yunanistan'da sarsıntılar sonrasında acil olarak toplantı kararı alındı. Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre 24 Ocak'tan itibaren sarsıntılar yaşanıyordu. Başbakan Miçotakis liderliğinde toplantı sonrasında bazı tedbir kararları alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" açıklamasını yaptı.

NACİ GÖRÜR EGE DENİZİ İZMİR DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Prof. Dr. Naci Görür, son 2 gündür Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik sonrasında X platformu üzerinden açıklamada bulundu. Sarsıntılar sonrasında paylaşım yapan Görür, İzmir hakkında şu sözleri söyledi:

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda ço sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor. Sevgiyle"

İZMİR DEPREM HARİTASI VE RİSKİ

Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, birinci derece bölge arasında yer alıyor. Ülkemizde 1. derece deprem bölgeleri arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt yer alıyor.