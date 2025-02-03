İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? Deprem riski ve fay geçen yerler

03 Şubat 2025 09:53 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:04

İzmir fay hattı geçen yerler 2025 vatandaşın gündemine yerleşti. Son günlerde Ege Denizi'nde etkili olan deprem fırtınası sonrası vatandaşlar İzmir deprem haritası ve riskini araştırmaya başladı. Fay hattı geçen yerler ve deprem bölgesi derecesi gündeme gelirken ufak sarsıntılar devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin sevilen illerinden biri olan İzmir'de hareketlilik devam ediyor. AFAD verilerine göre 1 Şubat itibarıyla başlayan sarsıntılar sürüyor. Binlerce vatandaş endişeli anlar yaşarken İzmir fay hattı hangi ilçelerden geçiyor merak konusu oldu.

İZMİR'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İzmir'de uzmanlar tarafından hazırlanan risk haritasına göre deprem riski en fazla Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ'da bulunuyor.

Seferihisar'dan başlayan deniz fay hatları Hıdırlık, Camikebir, Ulamış, Bademler üzerinden Güzelbahçe'ye ilerliyor.

Diğer faylar ise Orhanlı, Gümüldür ve Ürkmez'e doğru uzanıyor.

İZMİR KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, birinci derece deprem bölgesi arasında yer alıyor. Diğer iller arasında Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer almakta.

İzmir'de aktif fay hatları şöyle:

Gediz Grabeni Batısı Fayları

Dumanlıdağ Fayı

Bornova Fayı

İzmir Fayı

Cumaovası Fayı

Karaburun Fayı

Gümüldür Fayı

Tuzla Fayı

İZMİR FAY HATTI HARİTASI VE DEPREM RİSKİ 2025

İzmir, birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. İlde Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ'ın riskli olduğu belirtiliyor.

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğu da ifade edilirken en riskli semtler arasında Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir yer alıyor.