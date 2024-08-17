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İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
17 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:18
İzmir&#039;de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşmanın nerede ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. 

İlk hafta Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe deplasmanda 3 puan arıyor.

Karşılaşmanın nerede ve saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında 16 Ağustos akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve 1. Lig'i ikinci olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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