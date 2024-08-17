İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
17 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:18
Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşmanın nerede ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.
İlk hafta Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe deplasmanda 3 puan arıyor.
Karşılaşmanın nerede ve saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında 16 Ağustos akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve 1. Lig'i ikinci olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber