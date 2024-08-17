İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

17 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:18

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.

İlk hafta Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe deplasmanda 3 puan arıyor.

Karşılaşmanın nerede ve saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında 16 Ağustos akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve 1. Lig'i ikinci olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.