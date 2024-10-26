İzmir'de SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta? 29 Ekim İzmir uçak gösteri programı belli oldu!

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER

26 Ekim 2024 20:29 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 20:30

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuş programlarını açıkladı. İzmir'de ve İstanbul'da bugün jet uçakları seslerinin nedeni de gösterilerin çevre tanıma uçuşları olduğu ortaya çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 101. yıldönümünde tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Yaklaşan ulusal bayramımız için çalışmalar devam ederken İstanbul​ ve İzmir​'de yapılacak uçak gösteri programları da belli oldu. SOLOTÜRK​ ve Türk Yıldızları​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı öncesinde bugün çevre tanıma ve gösteri uçuşları gerçekleştirdi. İZMİR SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA? Yapılan açıklamaya göre bu yıl İzmir'de SOLOTÜRK gösteri uçuşu olmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları İzmir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İZMİR TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU PROGRAMI Çevre Tanıma Uçuşu : 26 Ekim Cumartesi günü 17.30 Prova Uçuşu : 27 Ekim Pazar günü Saat: 17.30 Gösteri uçuşu: 29 Ekim Salı günü Gündoğdu Meydanı saat 17.30 İlgili Haberler 29 Ekim'de SOLOTÜRK gösterisinin nerede yapılacağı duyuruldu İstanbul'da savaş jet uçaklarının neden uçtuğu belli oldu