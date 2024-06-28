İzmir'de suya 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde %45 zam gelecek

28 Haziran 2024 18:51 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:42

İzmir'de ikinci 'Seçil Erzan' vakası büyüyor: 300 milyon liralık vurgun yaptı! Polis banka şubesini bastı

İzmir'de ikinci 'Seçil Erzan' vakası büyüyor: 300 milyon liralık vurgun yaptı! Polis banka şubesini bastı

İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerine zam yapılması kararlaştırıldı.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç başkanlığında olağanüstü toplandı.

0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerine yüzde 45 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu karar, İzmirli vatandaşlar arasında olumlu ve olumsuz birçok tepkiyle karşılandı.

İZMİR'DE SUYA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Toplantıda alınan karar 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde açıklandı.

Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılmıştı.

Bu indirimin ardından gelen zam kararı, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı şeklinde karşılandı.

İndirim ve zam kararları arasında ne gibi farklar var ve bu değişiklikler su tüketimini nasıl etkileyecek merak ediliyor.