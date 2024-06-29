İzmir'de Temmuz ayından itibaren gevrek 12.5 TL'den satılacak

29 Haziran 2024 14:27 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:43

İzmir'de vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevreğin fiyatına zam yapıldı.

Artan maliyetleri gerekçe olarak gösteren İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası, gevreğe 3 ay önce zam talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yeni fiyat açıklandı.

İZMİR GEVREK NE KADAR OLDU?

Açıklanan bilgilere göre 100 gramı 10 TL'den satılan gevreğin 90 gramı artık 12.5 TL'den satılacak.

Yeni düzenleme Temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen "Bilindiği gibi ‘Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ yapılan değişiklik ile simit fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. İlimiz özelinde olmaksızın, tüm Türkiye’de simit fiyat kaosu mevcut. İstanbul ve Ankara dahil birçok büyük ilde zam geçişi henüz yapılmadı. Sıkıntıların ve süreçlerin uzamasını yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesinden dolayı yaşandığını umuyoruz. Aksi halde bu işi yapan değerli sanatkarlarımız gittikçe azalacak ve Türkiye’nin sokak yemek kültürünün en önemli unsurlarından biri olan simidin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanacaktır" dedi.