İzmir'de uzun süreli su kesintisi! Saat kaçta sonlanacağı duyuruldu (13 Aralık)
Bugün İzmir'de meydana gelen su kesintisinin biteceği saat İZSU tarafından paylaşıldı. 13 Aralık günü erken saatlerde başlayan arıza çalışmaları henüz sona ermedi. İzmir'de su kesintisinin biteceği saat belli oldu.
13 Aralık Cuma günü erken saatlerden itibaren geçerli olan su kesintisi henüz sona ermedi. Vatandaşlar ise kesintinin biteceği saati İZSU aracılığıyla öğrenebiliyor.
Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde uzun süreli arıza çalışması yapılacak.
İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 13 ARALIK?
BORNOVA Erzene
İçmesuyu ana vana arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar 13.12.2024 saat 10:00’da tamamlanacaktır.
KARŞIYAKA Demirköprü
Bölge sayaç bakım onarımı nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Su hizmeti 13.12.2024 saat 09:40 itibarıyla yeniden sağlanacaktır.
ÖDEMİŞ Yılanlı, Hacıhasan, Kemer, Kazanlı, Kışla, Veliler, Süleymanlar, Kızılca, Bülbüller, Üçkonak, Gereli
Elektrik arızası nedeniyle mahallelerde su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, 13.12.2024 saat 17:00’ye kadar sürecektir.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde meydana gelen su arızasında çalışmalar sürüyor. İZSU'da yer alan bilgilere göre kesinti bilgileri şöyle:
Köfündere
Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yapılmaktadır. Arıza 13.12.2024 saat 12:00’ye kadar giderilecektir.
Seyrekli
Ana borudaki arıza nedeniyle su verilememektedir. Su akışı 13.12.2024 saat 11:10’da normale dönecektir.
TİRE Atatürk
Ana boru arızası yüzünden su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmaların 13.12.2024 saat 01:00’de bitirilmesi planlanmaktadır.
URLA Zeytinalanı, Çamlıçay, Kalabak, Şirinkent, Yenikent, Yenice
Zeytinalanı terfi motor hatlarındaki arıza nedeniyle yüksek kesimlerde su kesintisi olmaktadır. Su 13.12.2024 saat 01:00 itibarıyla tekrar verilecektir.
Sıra
Ana boru çalışması nedeniyle mahalleye su verilememektedir. Arıza, 13.12.2024 saat 11:50’ye kadar çözülecektir.