İzmir'de uzun süreli su kesintisi! Saat kaçta sonlanacağı duyuruldu (13 Aralık)

13 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:30

Bugün İzmir'de meydana gelen su kesintisinin biteceği saat İZSU tarafından paylaşıldı. 13 Aralık günü erken saatlerde başlayan arıza çalışmaları henüz sona ermedi. İzmir'de su kesintisinin biteceği saat belli oldu.

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13 Aralık Cuma günü erken saatlerden itibaren geçerli olan su kesintisi henüz sona ermedi. Vatandaşlar ise kesintinin biteceği saati İZSU​ aracılığıyla öğrenebiliyor.

Bugün İzmir​'in birkaç ilçesinde uzun süreli arıza çalışması yapılacak.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 13 ARALIK?

BORNOVA​ Erzene

İçmesuyu ana vana arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmalar 13.12.2024 saat 10:00’da tamamlanacaktır.

KARŞIYAKA Demirköprü

Bölge sayaç bakım onarımı nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Su hizmeti 13.12.2024 saat 09:40 itibarıyla yeniden sağlanacaktır.

ÖDEMİŞ Yılanlı, Hacıhasan, Kemer, Kazanlı, Kışla, Veliler, Süleymanlar, Kızılca, Bülbüller, Üçkonak, Gereli

Elektrik arızası nedeniyle mahallelerde su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, 13.12.2024 saat 17:00’ye kadar sürecektir.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde meydana gelen su arızasında çalışmalar sürüyor. İZSU'da yer alan bilgilere göre kesinti bilgileri şöyle:

Köfündere

Ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yapılmaktadır. Arıza 13.12.2024 saat 12:00’ye kadar giderilecektir.

Seyrekli

Ana borudaki arıza nedeniyle su verilememektedir. Su akışı 13.12.2024 saat 11:10’da normale dönecektir.

TİRE Atatürk

Ana boru arızası yüzünden su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmaların 13.12.2024 saat 01:00’de bitirilmesi planlanmaktadır.

URLA Zeytinalanı, Çamlıçay, Kalabak, Şirinkent, Yenikent, Yenice

Zeytinalanı terfi motor hatlarındaki arıza nedeniyle yüksek kesimlerde su kesintisi olmaktadır. Su 13.12.2024 saat 01:00 itibarıyla tekrar verilecektir.

Sıra

Ana boru çalışması nedeniyle mahalleye su verilememektedir. Arıza, 13.12.2024 saat 11:50’ye kadar çözülecektir.