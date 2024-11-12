İzmir’de yangında 5 çocuğun nasıl öldüğü araştırılıyor
İzmir’de geçtiğimiz gün yaşanan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Babanın cezaevinde annenin de hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında 5 çocuk feci şekilde can vermişti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan'ın hurda toplamaya gitmek üzere kapıyı kilitleyip çıkmasından sonra çıkan yangında hayatını kaybeden yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.
Çocuklar bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuklarına uğurlandı.
İZMİR’DE YANGINDA 5 ÇOCUK NEDEN ÖLDÜ?
Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde olan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde yalnız bırakarak hurda toplamaya gitti.
Bu sırada, evde bulunan kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ancak hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.