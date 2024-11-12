İzmir’de yangında 5 çocuğun nasıl öldüğü araştırılıyor

12 Kasım 2024 18:23 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:25

İzmir’de geçtiğimiz gün yaşanan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Babanın cezaevinde annenin de hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında 5 çocuk feci şekilde can vermişti.

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

İzmir'in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan'ın hurda toplamaya gitmek üzere kapıyı kilitleyip çıkmasından sonra çıkan yangında hayatını kaybeden yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

Çocuklar bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuklarına uğurlandı.

İZMİR’DE YANGINDA 5 ÇOCUK NEDEN ÖLDÜ?

Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde olan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde yalnız bırakarak hurda toplamaya gitti.

Bu sırada, evde bulunan kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, 2’sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Ancak hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.