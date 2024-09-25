İzmir’in beş ilçesinde su kesintisi yaşanacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:40

İZSU kesinti programına göre 25 Eylül Çarşamba (bugün) İzmir’in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Tire ve Urla olmak üzere beş ilçesinde su kesintisi yaşanacak.

İzmir​ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemeyeceğini duyurdu. İZMİR HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ​ VAR? İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) yaptığı duyuruya göre; 25 Eylül Çarşamba (bugün) İzmir’in Aliağa​, Bayındır​, Bayraklı​, Tire ve Urla olmak üzere beş ilçesinde su kesintisi yaşanacak. İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İzmir Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Tire ve Urla ilçelerine 25 Eylül Çarşamba (bugün) zorunlu olarak su verilmeyecek. İzmir Aliağa ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İzmir Bayındır ilçesinde 10.00-12.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

İzmir Bayraklı ilçesinde 10.05-12.05 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

İzmir Tire ilçesinde 09.30-11.25 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İzmir Urla ilçesinde 09.00-12.00 saatleri arasında su kesintisi olacak. İlgili Haberler Emekli maaşları için ‘telafi’ çalışması! Maaşınızdan yüzde 32 kesinti yapılabilir