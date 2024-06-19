İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kuyucak bölgesinde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
19 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 18:43
Bugün 15.00 sıralarında İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarının görülme sıklığı da artmaya başladı.
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı olan Kuyucak bölgesinde 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ise merak ediliyor.
İZMİR KARABURUN YANGIN SON DAKİKA
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan müdahaleler devam ediyor.
3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangını söndürme çalışmalarının başladığı belirtilmişti.
Kaynak: TGRT Haber