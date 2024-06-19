İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Kuyucak bölgesinde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı

19 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 18:43

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarının görülme sıklığı da artmaya başladı.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı olan Kuyucak bölgesinde 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ise merak ediliyor.

İZMİR KARABURUN YANGIN SON DAKİKA

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan müdahaleler devam ediyor.

3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangını söndürme çalışmalarının başladığı belirtilmişti.