İzmir'in Konak, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İZSU suların ne zaman geleceğini duyurdu

13 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:19

13 Ekim 2024 Pazar günü İzmir'in Konak, Çiğli, Bayraklı, Bayındır, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre suların ne zaman geleceği açıklandı. 2 saat içerisinde Kiraz ilçesi hariç bütün bölgelerdeki kesintilerin bitmesi bekleniyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İzmir​'in bazı ilçelerinde su kesintisi​ meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan su kesintilerini çözmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından İzmir'in Konak​, Çiğli​, Bayraklı​, Bayındır, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde suların ne zaman geleceği merak ediliyor.

İZMİR KONAK, ÇİĞLİ, BAYRAKLI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU Tarafından açıklanan bilgilere göre Konak ilçesinde saat 14.20 arasında başlayan su kesintisi Zafertepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Kocatepe, Hasan Özdemir, Çimentepe ve Duatepe mahallelerini etkiledi.

Bu mahallelerde yaşanan su kesintisinin 16.20 sıralarında bitmesi bekleniyor.

Çiğli'nin İnönü, Harmandalı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde yaşanan su kesintisi ise 15.10 sıralarında sona erecek.

Bayraklı ilçesinin Çiçek, Cengizhan, Alpaslan ve Muhittin Erener mahallelerinde 14.00'da başlayan su kesintisi 16.00'da bitecek.

İZMİR BAYINDIR, DİKİLİ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİLECEK?

Bayındır ilçesinin Çınardibi mahallesinde saat 11.00 sıralarında başlayan su kesintisi 16.00'da sona erecek.

Dikili'nin ise Bahçeli mahallesinde 16.45, Deliktaş mahallesinde ise sular 15.00'da gelecek.

İZMİR KİRAZ, ÖDEMİŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ödemiş ilçesinin Kayaköy ve Cevizalan ilçelerinde yaşanan su kesintisi saat 16.00 sıralarında bitecek.

Kiraz ilçesinin Karaburç mahallesinde pompa arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi 1 gün 6 saat 30 dakika sürecek.

Suların bölgeye tekrardan 14 Ekim Pazartesi 17.00 sıralarında geri gelmesi bekleniyor.