Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>İzmir'in kurtuluşunun 102.yıldönümünde dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

İzmir'in kurtuluşunun 102.yıldönümünde dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:33
İzmir&#039;in kurtuluşunun 102.yıldönümünde dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ege'de her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına 35 metre dalış yapan dalgıçlar, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

İZMİR’DE DALGIÇLAR NEREDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI?

İzmir’in Karaburun ilçesinde dalgıçlar, kentin düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü sebebiyle suyun 35 metre derinliğinde Türk bayrağı açtı.

İzmir'in kurtuluşunun 102.yıldönümünde dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı - 1. Resim

İZMİR DÜŞMAN İŞGALİNDEN NE ZAMAN KURTULDU?

İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünün ardından Afyonkarahisar Kocatepe’de başlatılan Büyük Taarruz ve takip harekatı sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı.

9 EYLÜL 1922’DE NE OLDU?

9 Eylül 1922 tarihinde İzmir, düşman işgalinden kurtarıldı. Bu sebepten her yıl 9 Eylül İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanır.

İZMİR’E İLK GİREN KOMUTAN KİMDİR?

İzmir'e ilk giren ve Türk bayrağını Hükümet Konağında göndere çeken ilk süvari komutan Yüzbaşı Şerafettin’dir.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çağrı 9 Eylül 2024 11:41

Vay be ne güzel bir şeymiş ya ülke sevgisi bu kadar gösterişli de olabilirmiş

Sonraki Haber Yükleniyor...