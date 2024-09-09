İzmir'in kurtuluşunun 102.yıldönümünde dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

09 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:33

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü dalgıçlar, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Gözler bugün İzmir'de! A Milli Takım İzlanda ile karşılaşacak: İşte muhtemel 11'ler

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Ege'de her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına 35 metre dalış yapan dalgıçlar, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

İZMİR’DE DALGIÇLAR NEREDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI?

İzmir’in Karaburun ilçesinde dalgıçlar, kentin düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü sebebiyle suyun 35 metre derinliğinde Türk bayrağı açtı.

İZMİR DÜŞMAN İŞGALİNDEN NE ZAMAN KURTULDU?

İzmir, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünün ardından Afyonkarahisar Kocatepe’de başlatılan Büyük Taarruz ve takip harekatı sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı.

9 EYLÜL 1922’DE NE OLDU?

9 Eylül 1922 tarihinde İzmir, düşman işgalinden kurtarıldı. Bu sebepten her yıl 9 Eylül İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluş yıl dönümü olarak kutlanır.

İZMİR’E İLK GİREN KOMUTAN KİMDİR?

İzmir'e ilk giren ve Türk bayrağını Hükümet Konağında göndere çeken ilk süvari komutan Yüzbaşı Şerafettin’dir.