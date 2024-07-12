İznik'te bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

12 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:02

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi yakınlarında bulunan bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü.

İZNİK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre illerden de bölgeye itfaiye ekipleri gönderilirken siyah duman ilçenin birçok noktasında görüldü.

İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine giderek yetkililer ile konuştu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise hala devam ediyor.