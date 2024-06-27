İzolasyonun kalbi Karantina Adası yenilendi! Restorasyonuna 80 milyon TL harcandı

27 Haziran 2024 18:52 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:58

3 yıl süren ve 80 milyon TL’ye mal olan 323 dönümlük alan üzerinde bulunan Karantina Adası restorasyonunda beton veya orijinalliği bozacak herhangi bir malzeme kullanılmadı.

KARANTİNA ADASI OSMANLI MİRASI KORUNARAK YENİLENDİ

Restorasyon süreci son derece titizlikle ilerleyen Karantina Adası’nın yenilenmesi 3 yıl sürdü. Osmanlı mirası olan adada bulunan binaların orjinalliğini bozmamak için beton veya yapıya zarar verecek herhangi malzeme kullanılmadan restorasyon süreci tamamlandı.

KARANTİNA ADASI’NIN YENİLENMESİ İÇİN 80 MİLYON TL HARCANDI

1.derece arkeolojik sit alanı olarak korunan Karantina Adası’nın 3 yıl süren restorasyon süreci için 80 milyon TL harcandı.

KARANTİNA ADASI NEREDE?

1869 yılında Osmanlı Devleti’nin salgın hastalıklardan korunmak için kullandığı Karantina Adası İzmir’in Urla ilçesinde bulunmakta.

KARANTİNA ADASINA GİRİŞ YASAK MI?

Restorasyon süreci tamamen biten Karantina Adası randevulu grup ziyaretçilerine giriş serbestken bireysel ziyaret etmek yasaktır.

KARANTİNA ADASI HANGİ HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN YAPILDI?

Karantina Adası, Osmanlı Döneminde kolera, veba, tifo, çiçek, sarı humma, lekeli humma gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için kullanıldı.

KARANTİNA ADASI HİKAYESİ - OSMANLI’DA KARANTİNA SÜRECİ NASILDI?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için; ticaret ve yolcu gemilerindeki yolcularla personeller indirilir ve soyunma odalarına alınırdı.

Kıyafetlerini özel fileler içine koyan yolcular fileleri özel dönen dolap sistemiyle odanın karşısında bulunan görevliye iletirlerdi. Kıyafetleri sıcak hava dolaplarında dezenfekte olurken kişiler özel sabunlarla duş alırdı.

Dezenfeksiyon işleminin bitmesinin ardından doktor kontrolüyle sağlıklı kişiler yollarına devam edebilirken hasta olduğu tespit edilenler özel bölümlerde kontrol altında tutuluyordu. Karantina adasında ölen kişiler ise kül mezarlarına gömülüyordu.