Jaka Bijol kimdir? Fenerbahçe’nin peşine düştüğü oyuncu gündem oldu

06 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:32

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Sloven stoper Jaka Bijol ile Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddia edildi. Jaka Bijol’in kariyeri araştırma konusu oldu.

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Kadro güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de stoper​ arayışı için gözler İtalya’ya çevrildi.

Sarı lacivertliler bu kapsamda stoper transferi için İtalya’da Udinese​ forması giyen Sloven asıllı oyuncu Jaka Bijol’un durumunu ve şartlarını sordu.

JAKA BİJOL KİMDİR?

Jaka Bijol, 20 Eylül 1999 doğumlu olan Sloven futbolcudur.

Jaka Bijol, oyunculuk kariyerine aynı zamanda Slovenya'nın genç milli takımlarında da yer alarak başladı.

JAKA BİJOL KARİYERİ

Jaka Bijol, 2020 yılında CSK Moskoca’ya transfer oldu.

2021 yılında İspanya'nın Granada kulübüne kiralık olarak gitti.

Güçlü fiziği ve yetenekleriyle dikkat çeken oyuncuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddia edildi.