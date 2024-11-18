Jake Paul ile McGregor arasında boks maçı olacağı iddia edildi

18 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:43

16 Kasım günü 04.00'te oynanan Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması tüm dünyadan takip edildi. Bilet satış rekorları kıran ve dünyanın her yerinde canlı olarak izlenen boks maçı sonrası Jake Paul'un McGregor'a meydan okuduğu iddia edildi. Gözler karşılaşmanın tarihine çevrildi.

Mike Tyson - Logan Paul maçı ne zaman? "Seni öldürürüm Mike" sözü gündem olmuştu

Mike Tyson - Logan Paul maçı ne zaman? "Seni öldürürüm Mike" sözü gündem olmuştu

Mike Tyson​ - Jake Paul​ müsabakası büyük heyecanla takip edilirken Paul maçın galibi oldu.

Galibiyet sonrasında gündeme gelen ismin McGregor'a meydan okuduğu da X platformunda konuşuldu.

JAKE PAUL - MCGREGOR MAÇ MI YAPACAK, NE ZAMAN?

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ardından dövüş ile yakından ilgilenen Jake Paul 16 Kasım'da efsane isimlerden biri olan Mike Tyson ile karşılaştı.

Büyük karşılaşmanın galibi olan Jake Paul'un McGregor'u dövüşe davet ettiği sosyal medyada konuşulurken ikiliden henüz bir paylaşım gelmedi.

Boks​ maçının oynanacağının kesinleşmesi halinde maçın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Logan Paul ise Mike Tyson'a meydan okumuştu. Büyük karşılaşma sonrasında "Seni öldürürüm" sözleri ile gündem olmuştu. Boks sporu ile yakından ilgilenenler bu iki büyük müsabakaların oynanacağı zamanı bekliyor.

Dövüş sporcularından şu an için net bir maç planı duyurulmadı.

MCGREGOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1988 tarihinde İrlanda'da doğan karma dövüş sanatçısı ve boksör olan isim eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonudur

2013 senesinde Cage Warriors organizasyonunun tüy ve hafif sıklet şampiyonu olurken UFC ise anlaştı.