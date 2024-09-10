James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti! Darth Vader'ı seslendirmişti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:17

Birçok filmde oyuncu ve seslendirmen olarak görev alan aktör James Earl Jones hayatını kaybetti. Ünlü aktör Star Wars serisinin kötü karakteri Darth Vader'ı seslendirmesiyle tanınıyor.

Dünyaca ünlü aktör James Earl Jones ABD'nin New York şehrinde bulunan evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından James Earl Jones kimdir, hangi filmlerde rol aldı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. JAMES EARL JONES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? James Earl Jones 17 Ocak 1931 yılında ABD'nin Mississippi eyaletinde dünyaya geldi. Doğum adı Todd Jones olan ünlü aktör üniversitede tıp okudu. Kore Savaşı sırasında ABD ordusunda görev yaptı. Daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan aktör ilk olarak Sunrise At Campobello adlı yapımda görev aldı. 1970 yılında The Great White Hope'daki oynadığı boksör rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülü kazandı. Disney'in 1994 yapılan animasyon filmi "Aslan Kral"da Kral Mufasa karakterini seslendirdi. James Earl Jones, Geoge Lucas'ın orijinal Star Wars üçlemesinde seslendirdiği Darth Vader rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen ünlü aktör Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerini kazanan az sayıda sanatçıdan biridir. JAMES EARL JONES HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI? James Earl Jones'un rol aldığı yapımlar şöyle: The Greatest

Yıldız Savaşları üçlemesi

Roots: The Next Generations

The Flight of Dragons

Conan

City limits

Field of Dreams

Amerikan Rüyası

Sneakers

Tehlikeli Oyunlar

Aslan Kral

Açık Tehlike

Jefferson in Paris

Kirli Yarış

Earth

Korkunç Bir Film 4

Asabi Adam

Aslan Kral (2019)

Amerikan Rüyası 2