Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu

02 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:07

Jandarma Genel Komutanlığı 36 memur alımıyla ilgili detaylar belli oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birliklerde görev yapmak üzere 36 devlet memuru istihdam edecek.

Jandarma​ Genel Komutanlığı, memur alımı duyurusunu yayınladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek alımlarla toplamda 36 devlet memuru istihdam edilecek. Başvuru şartları ve süreçle ilgili tüm detaylar resmi ilanla kamuoyuna duyuruldu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 2 Aralık - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden yapabilecek. PTS sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak. Başvuru sırasında adayların, sistemde istenen belgeleri eksiksiz yüklemeleri gerekiyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihi itibariyle (16 Aralık 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.