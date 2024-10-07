Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı için KPSS şartı aranıyor! En az kaç puan gerektiği belli oldu

07 Ekim 2024 11:15 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:34

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Duyurunun ardından Jandarma KPSS şart mı, kaç puan istiyor soruları gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Jandarma​ Genel Komutanlığı'na 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Yayımlanan ilanın ardından vatandaşlar tarafından Jandarma KPSS​ şart mı, kaç puan​ istiyor soruları gündeme geldi.

JANDARMA SÖZLEŞMELİ ER KPSS ŞART MI, KAÇ PUAN İSTİYOR?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2025 yılı için açılan sözleşmeli uzman erbaş alımı ilanına adayların başvurabilmeleri için 2023-2024 yılı KPSS puanına sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru​ kılavuzunda yer alan bilgilere göre adayların KPSS'den en az 50 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

JANDARMA SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaş alımı ilanına başvurular 7-21 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan "İşlemler" kategorisinin altında bulunan "Personel/Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları" kısmından e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapacak olan adaylar öğrenim seviyelerine göre tek tercih yapacaklar.