Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı başvurular bugün başlıyor

05 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:00

Jandarma Genel Komutanlığının Subay ve Astsubay ihtiyacının karşılanabilmesi için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın, Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek olmak üzere toplamda 523 öğrenci alımı yapılacak.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ 523 ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde yapılacak öğrenci alımı başvuruları 5-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Personel Temin Sistemi üzerinden E-Devlet aracılığıyla gerçekleşecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek 40 kadın olmak üzere 323 öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci alımı yapılacak.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına yapılacak toplam 523 öğrenci alımı için adaylar başvurularını, Personel Temin Sistemi üzerinden E-Devlet aracılığıyla yapacak.

Personel Temin Sistemi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

JSGA PERSONEL TEMİNİ İLE İLGİLİ DETAYLARA NEREDEN ULAŞILIR?

Başvuru yapacak adaylar personel alımıyla ilgili detaylara, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi üzerinden “2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu” ile erişebilecek.

JSGA HANGİ SINAVLA ALIM YAPIYOR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay ve Subay temini TYT ve AYT puanına göre, Sahil Güvenlik Bilimleri Fakültesine TYT puanına göre öğrenci alımı yapılıyor.

JSGA SUBAY KAÇ YIL EĞİTİM ALIYOR?

Jandarma Subay öğrencileri, intibak eğitimi, temel eğitim, komando ve iç güvenlik eğitimi, staj, akademik eğitim, kolluk uygulaması eğitimi safhaları olmak üzere 2 yıl eğitim/öğretim almakta.

JSGA BİTİREN NE İŞ YAPAR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde mezun olan subay ve astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yönetim kademelerinde görev almakta.