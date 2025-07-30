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 | Sumru Tarhan

Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı

Rusya'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede tsunami uyarıları yapılıyor. Gelen tsunami uyarılarının ardından Japonya tsunami 2011 ölü sayısı da yeniden hatırlandı.

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Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:48

'da yaşanan büyük endişeli anlara sebep oldu. Rusya 8,8 şiddetindeki deprem sonrasında yetkililer uyarıları yaparken vatandaşlar kendilerini korumaya almaya çalışıyor.

JAPONYA TSUNAMİ 2011 CAN KAYBI SAYISI

2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi, 11 Mart 2011 tarihinde 'nın Tōhoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda yaşanmıştı. Pasifik Okyanusu'nda 9,1 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası meydana gelen tsunami dünyanın gündeminde.

Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı

Yaklaşık 6 dakika süren deprem nedeniyle bazı bölgedlerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunami yaşanmıştı.Tsunami dalgaları saatte 500 km hızla 6.372 km uzaklıktaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarını vurdu. Yerin 29 km derinliğinde olan deprem, yerel saatte 14.46'da gerçekleşti

Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı

Deprem ve tsunaminin ardından 19.759 kişi hayatını kaybetti, 6.242 kişi yaralandı ve 2.553 kişi kayboldu. Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı ve deprem sonucu gıda sıkıntısı yaşandı.

Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı

JAPONYA'DA TSUNAMİ BEKLENİYOR MU?

Rusya'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki depremin ardından yetkililer yaptı. Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre 3 metreye kadar tsunami beklentisi bulunurken tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu. Depremin ardından Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik dalga meydana geldi.

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ETİKETLER
#japonya
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Tsunami Uyarısı
#2011 Depremi
#Tokaçi
#Aktüel
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