Japonya tsunami 2011 can kaybı sayısı yeniden gündemde! Rusya’da depremin ardından tsunami uyarısı

Rusya'da yaşanan büyük deprem endişeli anlara sebep oldu. Rusya 8,8 şiddetindeki deprem sonrasında yetkililer tsunami uyarıları yaparken vatandaşlar kendilerini korumaya almaya çalışıyor.

JAPONYA TSUNAMİ 2011 CAN KAYBI SAYISI

2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın Tōhoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda yaşanmıştı. Pasifik Okyanusu'nda 9,1 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası meydana gelen tsunami dünyanın gündeminde.

Yaklaşık 6 dakika süren deprem nedeniyle bazı bölgedlerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunami yaşanmıştı.Tsunami dalgaları saatte 500 km hızla 6.372 km uzaklıktaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarını vurdu. Yerin 29 km derinliğinde olan deprem, yerel saatte 14.46'da gerçekleşti

Deprem ve tsunaminin ardından 19.759 kişi hayatını kaybetti, 6.242 kişi yaralandı ve 2.553 kişi kayboldu. Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı ve deprem sonucu gıda sıkıntısı yaşandı.

JAPONYA'DA TSUNAMİ BEKLENİYOR MU?

Rusya'da meydana gelen 8,8 şiddetindeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı. Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre 3 metreye kadar tsunami beklentisi bulunurken tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu. Depremin ardından Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik dalga meydana geldi.