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Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:14
Japonya&#039;da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı geldi

Deprem ülkesi olan Japonya'nın batısında meydana gelen büyük şiddetli deprem sonrası son dakika Japonya deprem kaç şiddetinde oldu merak edilirken deprem hasar olup olmadığı da gündeme geldi. 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı geldi.

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrasında endişeli anlar yaşanırken depremin derinliği ve büyüklüğü de araştırıldı.

JAPONYA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Japonya'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi. 6,9'luk depremin ardından ardından 7,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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