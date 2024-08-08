Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı geldi

08 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:14

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrasında endişeli anlar yaşanırken depremin derinliği ve büyüklüğü de araştırıldı.

JAPONYA SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Japonya'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi. 6,9'luk depremin ardından ardından 7,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.