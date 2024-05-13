Japonya’da geçecek yeni Assassin’s Creed Shadows oyunu duyuruldu, ilk kez 15 Mayıs 19.00'da gösterilecek

13 May 2024 19:38 - Güncelleme : 13 May 2024 19:48

Steam fiyatı 700 TL'den fazla iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Steam fiyatı 700 TL'den fazla iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Ubisoft, merakla beklenen yeni Assassin’s Creed oyunuyla ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı.

Daha önce Assassin’s Creed Red olarak bilinen oyunun resmi adının "Assassin’s Creed Shadows" olduğu açıklandı ve oyunun detayları yakında paylaşılacak.

Stüdyonun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, gerçek hayattaki Japonya'dan bir görüntü eşliğinde tam bir tanıtımın sayım başladığı belirtildi.

Aynı tweet'te, 15 Mayıs'ta 19.00'da resmi fragmanın yayınlanacağı duyuruldu.

Ubisoft'un daha önce pek fazla ayrıntı paylaşmadığı Assassin’s Creed Shadows oyununa dair hayranlar sabırla daha fazla bilgi bekliyorlardı.