Japonya'nın nüfusu düşüyor, yabancı nüfus sayısı artıyor! Türkiye'yi sollayan rakamlar ortaya çıktı

23 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:23

Ev yapmak için 300 bin lira destek verilecek! Kendi evimi yaparım diyenlere müjde

Ev yapmak için 300 bin lira destek verilecek! Kendi evimi yaparım diyenlere müjde

Ülkelerin nüfus sayımlarında ortaya çıkan tablo korkuttu. Bunların başında ise Japonya geldi.

Japonya'da azalan genç nüfus sayısı sonrası hükümet harekete geçti.

Teşvik paketlerine rağmen artmayan nüfusta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Japonya'da yaşayan yabancı nüfus sayısı arttı.

JAPONYA'NIN NÜFUSU DÜŞÜYOR, YABANCI NÜFUS SAYISI ARTIYOR!

Japonya nüfusunun düşmesi ardından yabancı nüfusun artması ülkenin geleceği hakkında endişeye neden oldu.

Japonların son 100 yılda yok olmaya doğru gittiğini gösteren tabloyu düzeltmek için Japonya devleti son bir hamle daha geliştirme yoluna gitti.

Yaşlı nüfus sayısının artması ve genç nüfusun azalmasının altındaki en büyük sorunun ekonomik sorunlar artı gelecek kaygısı olduğunu ortaya çıktı.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada bu sorunları gidermek için adım atan hükümetlerin çoğunun karşılık bulamadığı söylendi.

Öte yandan yabancı nüfusun artması ve hükümetin bunun önüne geçemediği de uzmanlar tarafından belirlendi.

Japonya'da; Pakistan, Tayland ve Hindistan'dan çok fazla göç alıyor. Gelen yabancıların çoğu fabrikalarda istihdam edildikten sonra yerleşiyor.

Japonya'da işçi olarak yerleşme olasılığı oldukça yüksek ve koşullarda bir o kadar rahattır. Bu da göç almasını kolaylaştırır.

Hükümet genç nüfusu artırmak için kendi vatandaşlarına uyguladığı teşviklerin karşılığını almadığı için göç kabul ettiği vatandaşlara ise yaş sınırı ve doğum koşulları koydu.

Araştırmadaki bazı uzmanlar gelecek 50 yılda milletlerin öz nüfus sayımlarının düşeceğini belirtti. İlk sırada Japonya geldi.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR AMA...

Japonya bu rakamlarla Türkiye'yi solladı. Türkiye son 5 yılda nüfus konusunda yüzde 50 oranında düşüş yaşadı. Ancak buna rağmen ülke içindeki politikalar karşılık bulmaya başladı. Ayrıca Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu avantajı da mevcut.

Türkiye'de içindeki istihdamların ve teşviklerin değişmesiyle de kırda genç nüfus sayısı çoğaldı. Bu konu da İtalya, Almanya, Fransa ve Japonya başarısız oldu.

DÜNYADA YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR!

Araştırmalarda dünya genelinde artan yaşlı nüfusta Japonya liderken ardından İtalya, Almanya ve Fransa geldi. Ülkelerde yaşlı nüfusu azalırken kır yaşamın azalması endişeye neden oldu.

Üretimin azaldığı ülkeler en son çözümleri dışarıdan göç alma oldu. Bunun için ev veren İtalya'nın tek şartı gelecek olan kişilerin kırsal alana yerleşmesi üretim yapması ve çocuk doğurması oldu.

Fransa ise fabrikalarında çalıştıracak eleman bulamıyor. Bu yüzden fabrikada çalışacak eleman ilanlarını uluslararası platformlarda yayınlıyor.

Forbes'te yer alan bu haberde en dikkat çeken ise Almanya oldu. Almanya, gelen vatandaşlara çifte vatandaşlık imkanı sunuyor. Ülkelerin nüfuslarda fakirleşmesi hükümetleri şimdiden korkuya sürükledi.