Jeff Monson Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM'de kıldı! 'Uzun zamandır dört gözle beklediğim bir şeydi'

17 Ağustos 2024 14:52 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:00

TBMM TV'ye değerlendirmelerde bulunan Monson, Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini vurguladı.



İlk cuma namazını Türkiye'de kıldığı için memnun olduğunu ifade eden Monson, "Benim için manevi bir deneyimdi. Uzun zamandır dört gözle beklediğim bir şeydi.

Benim için en önemli şey, kendimi Allah'a daha yakın hissetmemdi. Aynı zamanda benimle birlikte dua eden kardeşlerime de çok yakın hissettim. Müslüman olmama sebep olan şeylerden biri de kardeşlikti" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Monson, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, "Kendisi sadece çok bilgili bir insan değil, aynı zamanda çok nazik biri. Filistin halkını, Müslüman toplumunu ve küresel toplumu, hatta gayrimüslimleri bile destekliyor.

Benim için şaşırtıcı olan şey, sadece Türkiye'ye, Müslümanlara, kendi parlamentosuna veya kendi halkına bakmamasıydı. Türkiye'ye küresel anlamda ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına nasıl yardımcı olabileceği açısından bakıyordu.

Bu da benim ve Türkiye için çok aydınlatıcı oldu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye, Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Monson, "Türkiye'ye geldim. Her yerde Filistin halkını destekleyen afişler görüyorum.

Burada konuştuğum herkes Filistin halkını destekliyor. Bence bu ülke Filistin'i gördüğüm, konuştuğum ya da okuduğum diğer tüm ülkelerden daha fazla destekliyor.

Sayın Erdoğan'ın Filistin'i desteklediğini biliyordum ama bu düzeyde olduğunu bilmiyordum" dedi.