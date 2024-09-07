Jhon Arias Fluminense'de kanat oyuncusu veya ofansif orta sahada oynuyor

07 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:17

Jhon Arias, Galatasaray transfer haberlerinde geçen adı nedeniyle merak konusu oldu. Futbolcuya dair Jhon Arias kimdir, kaç yaşında, nerede oynuyor soruları araştırılmaya devam ediyor.

Galatasaray'a transfer olmak için kulübüne rest çekti! Jhon Arias FIFA'ya gidebilir

Galatasaray'a transfer olmak için kulübüne rest çekti! Jhon Arias FIFA'ya gidebilir

Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias, Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyiyor.

Kanat ve orta saha oyuncu olan 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelmek için takımına rest çekti.

JHON ARIAS KİMDİR?

Jhon Arias, 21 Eylül 1997'de doğdu. Tam adı Jhon Adolfo Arias Andrade olan futbol kariyerine Meksika kulüpleri Dorados de Sinaloa ve Tijuana'da başladı.

2017 yılında Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá'ya katıldı ve 2018 sezonu için Llaneros'a kiralandı.

10 Aralık 2019'da América de Cali ile sözleşme imzaladı ve 2020'de Categoría Primera A'yı kazandı.

7 Ocak 2021'de Independiente Santa Fe'ye transfer oldu.

Arias, 18 Ağustos 2021'de Campeonato Brasileiro Série A takımı Fluminese ile dört yıllık bir anlaşma imzalayarak ilk kez yurt dışına çıktı.

1,68 metre boyundaki Jhon Arias, 2024'te 36 maçta forma giydi. Dokuz gol atarken 7 asist yaptı.