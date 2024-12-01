Jhon Arias kimdir? Galatasaray’ın transferi bitirdiği iddia edildi

01 Aralık 2024 22:28 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:44

Gatasaray’ın Kolombiyalı Jhon Arias ile senelik 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Jhon Arias’ın kariyeri merak konusu oldu.

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Galatasaray’ın, ara transfer​ döneminde ilk takviyesini Güney Amerika’dan yapacağı iddia edildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün senelik 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Kolombiyalı Jhon Arias, kulübü Fluminense ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY​ TRANSFERİ BİTİRDİ Mİ?

Galatasaray’ın oyuncuya olan ilgisi Brezilya basınında da ilgi odağı olmuş durumda.

Öte yandan iddiaya göre Brezilya kulübü Cruzeiro da bu transfer için ciddi şekilde devrede.

Sarı-Kırmızılılar ise maksimum 9-10 milyon Euro ile işi bitirmeye yakın olarak görünüyor.

JHON ARİAS KİMDİR?

Jhon Arias, 21 Eylül 1997 yılında Kolombiya’da dünyaya geldi.

Jhon Arias kariyerinde Llaneros, Tijuana U20, Dorados U20, Indep Santa Fe, CD America, Patriotas ve Fluminense forması giydi.

Oyuncu etkili sağ ayağıyla dikkat çekiyor.

Fluminense formasıyla 190 karşılaşmada 42 gol ve 42 asist kaydetti.