Jhon Duran Fenerbahçe Al Ittihad maçında oynayacak mı, neden yok? ilk kez forma giyecek

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz kampı kapsamında bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlık mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi 21 yaşındaki yıldız futbolcu Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

JHON DURAN FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Portekiz kampına katıldı. Takımla çalışmalara başlayan yıldız isim yeni katılmasından dolayı Portimonense ve UD Leiria hazırlık karşılaşmarında forma giymedi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Jhon Duran'ın Al Ittihad karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

JHON DURAN FENERBAHÇE - AL ITTİHAD MAÇINDA NEDEN YOK?

Jhon Duran'ın karşılaşmada olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Yıldız futbolcunun durumu karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte belli olacak.

JHON DURAN BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Jhon Duran geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Aston Villa ile 29 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda yıldız futbolcu 7'si Premier Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 gol attı.

Sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, 12 maçta forma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda ise Kolombiyalı genç yıldız toplam 14 gol attı.

Transfermarkt'ın 27 Mayıs 2025 tarihinde yenilenen verilerine göre Jhon Duran'ın 35 milyon Euro değeri bulunuyor.