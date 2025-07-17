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 | TGRT Haber

Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı

Fenerbahçe’nin hazırlık maçı 11’i açıklandı. Kadroda Jhon Duran ve Archie Brown’ın yer alıp almadığı merak ediliyor. Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapıyor ve bu akşam Portimonense ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni transferler Archie Brown ve Tarık Çetin’in sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkması beklenirken, Ognjen Mimovic de bu maçta forma giyecek.

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Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 21:18

, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürüyor. Bu akşam Portimonense ile oynayacağı , sarı-lacivertlilerin yeni transferlerini taraftarlarla buluşturması açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN PORTİMONENSE 11’İ

Fenerbahçe’nin Portimonense karşısında sahaya çıkacağı kadro belli oldu:

İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Levent, Oğuz Aydın.

Sarı-lacivertliler, daha önce Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında 2-2’lik beraberlik elde etmişti. Portimonense maçı, takımın hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığını test etmek için kritik maç olacak.

Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINDA ARCHİE BROWN VAR MI, KADRODA MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Archie Brown, Portimonense maçında kadroda yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun şans vermesiyle Brown, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Ayrıca, bir diğer yeni Tarık Çetin’in de bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINDA JHON DURAN NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin ses getiren transferi , Portimonense maçında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, Portekiz kampına yeni katıldığı için bu akşamki maçın kadrosunda yer almayacak.

Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı

Bunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş da bu hazırlık maçına yetişemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Cenk Tosun’un durumu ise teknik heyetin vereceği karara bağlı olarak netleşecek.

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