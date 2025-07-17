Jhon Duran ve Archie Brown Portimonense maçında oynayacak mı? İlk 11 açıklandı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürüyor. Bu akşam Portimonense ile oynayacağı hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerini taraftarlarla buluşturması açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN PORTİMONENSE 11’İ

Fenerbahçe’nin Portimonense karşısında sahaya çıkacağı kadro belli oldu:

İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Levent, Oğuz Aydın.

Sarı-lacivertliler, daha önce Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında 2-2’lik beraberlik elde etmişti. Portimonense maçı, takımın hem fiziksel hem de taktiksel hazırlığını test etmek için kritik maç olacak.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINDA ARCHİE BROWN VAR MI, KADRODA MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Archie Brown, Portimonense maçında kadroda yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun şans vermesiyle Brown, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Ayrıca, bir diğer yeni transfer Tarık Çetin’in de bu maçta forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PORTİMONENSE MAÇINDA JHON DURAN NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin ses getiren transferi Jhon Duran, Portimonense maçında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, Portekiz kampına yeni katıldığı için bu akşamki maçın kadrosunda yer almayacak.

Bunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş da bu hazırlık maçına yetişemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Cenk Tosun’un durumu ise teknik heyetin vereceği karara bağlı olarak netleşecek.