Jimmy Carter kimdir? En uzun ömürlü ABD Başkanı hayatını kaybetti

30 Aralık 2024 01:00 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 01:02

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti. Jimmy Carter en uzun yaşayan ABD başkanı olarak biliniyordu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster’de Jimmy Carter sorusu gündem oldu

Eski ABD Başkanı​ Jimmy Carter, 29 Aralık 2024'te 100 yaşında hayatını kaybetti.

İnsan hakları ve barış çalışmalarıyla tanınan Jimmy Carter, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

JİMMY CARTER NEDEN ÖLDÜ?

Jimmy Carter, 2015 yılında beyninde dört adet kanser tümörü olduğunu ve radyasyon terapisi aldığını açıklamıştı.

Yaşı ve hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Carter, son nefesini verdi.

JİMMY CARTER KİMDİR?

1962 yılında siyasete atıldı.

James Earl Carter Junior, 39. ABD Başkanı olarak 1977 ve 1981 yılları arasında görev yaptı.

Üniversitede Nükleer Mühendislik okuyan Carter, 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı.

Başkanlığı döneminde yaşanan esir krizinin ardından Carter, Hollywood yıldızı Ronald Reagan karşısında seçimden yenilgiyle ayrıldı.