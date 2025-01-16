Joao Felix Fenerbahçe’ye mi geliyor? Jose Mourinho bizzat görüştü

16 Ocak 2025 20:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:22

Chelsea’nın 50 milyonluk yıldızı Joao Felix, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’nin gündemine geldi. Genç oyuncu için Jose Mourinho’nun bizzat devreye girdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe​'de transfer​ çalışmalarına hız verirken sürpriz bir şekilde Joao Felix​ için harekete geçtiği öğrenildi.

Jose Mourinho​'nun görüştüğü iddia edildi.

JOAO FELİX FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR?

Jose Mourinho, Joao Felix transferi için devreye girdi.

İddialara göre transfer sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşebilir.

25 yaşındaki oyuncu 52 milyon Euro bedelle Chelsea​'nin yolunu tutmuştu.

Genç oyuncu Chelsea’de 19 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

JOAO FELİX KİMDİR?

Porto altyapısında futbola başlayan Joao Felix, 10 Kasım 1999 doğumludur.

Portekizli oyuncu 2019-20 sezonunda 127 milyon euro bonservisle Benfica’dan Atletico Madrid’e transfer olmuştu.