Joao Pereira kimdir? Trabzonspor’un eski yıldızı Sporting Lizbon'un başında

11 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:58

2017-2021 sezonunda bordo mavili formayı giyen Joao Pereira Sporting Lizbon'un yeni teknik patronu oldu.

Sporting Lizbon-Manchester City maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Sporting Lizbon-Manchester City maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 4-1 yendikleri maç sonrası Ruben Amorim, görevinden ayrılmıştı.

AMORİM’İN YERİNE PEREİRA

Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren Sporting Lizbon, sürpriz bir isim açıkladı.

Takım Joao Pereira’ya emanet edildi.

JOAO PEREİRA KİMDİR?

Trabzonspor formasıyla 2017-2021 yılları arasında mücadele eden Joao Pereira, o dönem Türkiye Kupası’nı kazanarak futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.

40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular Joao Pereira Trabzonspor'da ne zaman oynadı? 2017-2021 yılları arasında