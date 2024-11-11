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Joao Pereira kimdir? Trabzonspor’un eski yıldızı Sporting Lizbon'un başında

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:58
Joao Pereira kimdir? Trabzonspor’un eski yıldızı Sporting Lizbon&#039;un başında

2017-2021 sezonunda bordo mavili formayı giyen Joao Pereira Sporting Lizbon'un yeni teknik patronu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i 4-1 yendikleri maç sonrası Ruben Amorim, görevinden ayrılmıştı.

AMORİM’İN YERİNE PEREİRA

Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren Sporting Lizbon, sürpriz bir isim açıkladı.

Joao Pereira kimdir? Trabzonspor’un eski yıldızı Sporting Lizbon'un başında - 1. Resim

Takım Joao Pereira’ya emanet edildi.

JOAO PEREİRA KİMDİR?

Trabzonspor formasıyla 2017-2021 yılları arasında mücadele eden Joao Pereira, o dönem Türkiye Kupası’nı kazanarak futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Joao Pereira kimdir? Trabzonspor’un eski yıldızı Sporting Lizbon'un başında - 2. Resim

40 yaşındaki Joao Pereira, daha önce Sporting'te U23 takımında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük ve A Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular
2017-2021 yılları arasında

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Kaynak: TGRT Haber

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