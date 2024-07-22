Joe Biden için 25. madde kapsamında görevden alınma çağrısı!

22 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:30

Partisinin ve ülkesinin iyiliği için adaylıktan çekilen Biden hakkında Cumhuriyetçiler, bir başkanın görevine yerine getirmek için yeterli olmaması durumunda Anayasa’nın 25.Maddesi gereğince görevden alınması önerisinde bulundu.

ABD ANAYASASI’NIN 25. MADDESİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın 25.Maddesine göre; bir başkanın görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda halefiyeti düzenleyen 25’inci ek maddesi uyarınca görevden alınması ve yerine başkan yardımcısının geçici olarak getirilmesi yer alıyor.

Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından 25’inci ek maddenin uygulanması için Kamala Harris’in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin çoğunluğunun onay vermesi gerekiyor.

25. MADDE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

22 Kasım 1963 tarihinde John Kennedy'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle başkanın ölmesi ve görevini yerine getirememesi durumunda görevden alınarak başkan yardımcısının geçici olarak yerine getirilmesini kapsayan 25’inci madde ortaya çıktı.

JOE BIDEN NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Joe Biden, kişisel sosyal medya hesabından partisinin ve ülkesinin geleceği için adaylıktan çekildiğini anlatan bir mektup yayımladı.

JOE BİDEN’E ANAYASANIN 25.MADDESİ UYGULANACAK MI?

Joe Biden’in adaylıktan çekildiğini duyurmasıyla Cumhuriyetçi Parti, Anayasanın 25.Maddesi uyarınca Beyaz Saray’dan da ayrılması gerektiğini önerdi.

Biden’in yerine Kamala Harris’in aday olmasıyla Beyaz Saray’da göreve başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Harris’in Beyaz Saray’da Biden’in yerine göreve başlaması için kabine üyelerinin oy sayısına göre belli olacak.

JOE BİDEN’İN YERİNE KİM ADAY OLDU?

ABD Başkanı Joe Biden’in başkanlık yarışından çekilmesi sebebiyle yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris aday oldu. Biden, Harris’e destek verdiğini açıkladı.

KAMALA HARRİS HANGİ PARTİDEN?

Joe Biden’in yerine aday gösterilen Kamala Harris Demokrat Parti üyesidir.