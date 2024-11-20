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Joel Monteiro kimdir? Galatasaray’ın gündeminde sürpriz isim

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 17:25 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:48
Joel Monteiro kimdir? Galatasaray’ın gündeminde sürpriz isim

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray’a 2 gol atan Joel Monteiro’nun menajerler tarafından Galatasaray’a tavsiye edildiği iddia edildi.

Galatasaray​, kış transfer dönemi için takviye çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılara değerlendirilmesi için Joel Monteiro önerisi geldi.

Joel Monteiro kimdir? Galatasaray’ın gündeminde sürpriz isim - 1. Resim

JOEL MONTEİRO KİMDİR?

Young Boys​ forması giyen 25 yaşındaki Joel Monteiro, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

Kariyerinde sırasıyla Stade-Lausanne, FC Conthey, Azzurri LS, FC Lausanne-Sport ve Young Boys’da forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon 21 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.

Joel Monteiro, 4 kez İsviçre Milli Takım forması giydi ve 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Joel Monteiro kimdir? Galatasaray’ın gündeminde sürpriz isim - 2. Resim

GALATASARAY’A 2 GOL ATTI

Joel Monteiro, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Muslera​'ya 2 gol atmıştı.

Young Boys o müsabakayı 3-2 kazanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular
25 yaşındaki oyuncu İsviçreli

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Kaynak: TGRT Haber
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