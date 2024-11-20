Joel Monteiro kimdir? Galatasaray’ın gündeminde sürpriz isim
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray’a 2 gol atan Joel Monteiro’nun menajerler tarafından Galatasaray’a tavsiye edildiği iddia edildi.
Galatasaray, kış transfer dönemi için takviye çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılara değerlendirilmesi için Joel Monteiro önerisi geldi.
JOEL MONTEİRO KİMDİR?
Young Boys forması giyen 25 yaşındaki Joel Monteiro, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
Kariyerinde sırasıyla Stade-Lausanne, FC Conthey, Azzurri LS, FC Lausanne-Sport ve Young Boys’da forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon 21 maçta 6 gol 7 asist kaydetti.
Joel Monteiro, 4 kez İsviçre Milli Takım forması giydi ve 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
GALATASARAY’A 2 GOL ATTI
Joel Monteiro, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Muslera'ya 2 gol atmıştı.
Young Boys o müsabakayı 3-2 kazanmıştı.