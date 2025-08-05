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 | Sumru Tarhan

John Duran Feyenoord maçında oynayacak mı? FB eleme turu maçına çıkıyor

Fenerbahçe Feyenoord maçında forma giyecek olan isimler heyecanla bekleniyor. Yarın De Kuip Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına kısa süre kala yeni transfer John Duran'ın maça çıkıp çıkmayacağı da dikkat çekti.

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John Duran Feyenoord maçında oynayacak mı? FB eleme turu maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:27

Süper Lig ekibi , UEFA 3. ön eleme turu ilk maçında yarın ile karşılaşacak. Yeni transferlerin yarın maçta forma giyme durumu ise taraftarın gündeminde.

JOHN DURAN FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala yeni transferlerin forma giyme durumu da merak edilmişti.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanında Milan Skriniar da Feyenoord maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.

John Duran Feyenoord maçında oynayacak mı? FB eleme turu maçına çıkıyor

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Sarı lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Transferler
#John Duran
#Yeni Transferler
#Aktüel
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