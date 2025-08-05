John Duran Feyenoord maçında oynayacak mı? FB eleme turu maçına çıkıyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord ile karşılaşacak. Yeni transferlerin yarın maçta forma giyme durumu ise taraftarın gündeminde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala yeni transferlerin forma giyme durumu da merak edilmişti.
John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanında Milan Skriniar da Feyenoord maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.
Sarı lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun