John Victor kimdir piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’da yeni hedef

Muslera’nın ardından kale için henüz somut bir adım atmayan Galatasaray’da listede yer alan isimlerden biri de Botofago’nun kalecisi John Victor’du.

Osimhen, transferini tamamlayan Sarı kırmızılıların kaleci transferine öncelik vermesi bekleniyor.

Ancak, adaylardan beklediği gelişmeyi elde edemeyen takımın listesindeki John Victor için de rekabet söz konusu.

West Ham’ın oyuncu için Botofago’ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Everton ve Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

JOHN VİCTOR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

John Victor Maciel Furtado 13 Şubat 1996 Diadema’da doğdu.

1,97 boyundaki tecrübeli kaleci Botofago’da oynadığı dönemde değerini katladı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.