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John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 21:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:10
John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan John Wick filminin konusu ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara tırmandı. John Wick filminin çekildiği tarih ve mekânlar da araştırma konusu oldu.

John Wick efsanesinin birinci filmi Star TV ekranlarında yayınlandı.

Baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu - 1. Resim

JOHN WİCK 1 KONUSU NE?

Emekli bir tetikçi olan John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir.

Bir gün Rus mafyası evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler.

John Wick düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.

John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu - 2. Resim

JOHN WICK OYUNCULARI KİMLER?

John Wick - Keanu Reeves

Winston Scott - Ian McShane

Charon - Lance Reddick

Helen Wick - Bridget Moynahan

Aurelio - John Leguizamo

Viggo Tarasov - Michael Nyqvist

Iosef Tarasov - Alfie Allen

Ms. Perkins - Adrianne Palicki

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Kaynak: TGRT Haber

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