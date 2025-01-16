John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan John Wick filminin konusu ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara tırmandı. John Wick filminin çekildiği tarih ve mekânlar da araştırma konusu oldu.
John Wick efsanesinin birinci filmi Star TV ekranlarında yayınlandı.
Baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
JOHN WİCK 1 KONUSU NE?
Emekli bir tetikçi olan John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir.
Bir gün Rus mafyası evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler.
John Wick düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar.
JOHN WICK OYUNCULARI KİMLER?
John Wick - Keanu Reeves
Winston Scott - Ian McShane
Charon - Lance Reddick
Helen Wick - Bridget Moynahan
Aurelio - John Leguizamo
Viggo Tarasov - Michael Nyqvist
Iosef Tarasov - Alfie Allen
Ms. Perkins - Adrianne Palicki