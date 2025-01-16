John Wick 1 konusu ne? John Wick 1 filminin oyuncuları araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

16 Ocak 2025 21:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 21:10

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan John Wick filminin konusu ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara tırmandı. John Wick filminin çekildiği tarih ve mekânlar da araştırma konusu oldu.

John Wick efsanesinin birinci filmi Star TV ekranlarında yayınlandı. Baş rolünü Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. JOHN WİCK 1 KONUSU NE? Emekli bir tetikçi olan John Wick için hayatın tek anlamı karısından geriye kalan köpeğidir. Bir gün Rus mafyası evine girer ve 1969 model Mustang'ını çalıp, köpeğini öldürürler. John Wick düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye başlar. JOHN WICK OYUNCULARI KİMLER? John Wick - Keanu Reeves Winston Scott - Ian McShane Charon - Lance Reddick Helen Wick - Bridget Moynahan Aurelio - John Leguizamo Viggo Tarasov - Michael Nyqvist Iosef Tarasov - Alfie Allen Ms. Perkins - Adrianne Palicki İlgili Haberler Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor İftarlık Gazoz filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu Culpa Nuestra ne zaman çıkacak? Serinin üçüncü filminin yayın tarihi bekleniyor