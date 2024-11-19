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Jorginho kimdir? Beşiktaş’ın hedefindeki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:47
Jorginho kimdir? Beşiktaş’ın hedefindeki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu

Beşiktaş’ın Arsenal’de yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Jorginho ile ilgilendiği iddia edildi. Jorginho’nun kariyeri siyah beyazlı taraftarın radarına takıldı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın İtalyan oyuncu Jorginho ile dirsek teması kurduğu iddia edildi.

JORGİNHO BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?

Beşiktaş​’ta kontenjan sorunu çözüldükten sonra yapılacak ilk hamlelerden birinin Jorginho olabileceği konuşuluyor.

Jorginho kimdir? Beşiktaş’ın hedefindeki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu - 1. Resim

Arsenal​'lı yıldız, bu sezon yalnızca 7 maça çıktı. Jorginho, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

JORGINHO KİMDİR?

Asıl adı Jorge Luiz Frello Filho olan yıldız futbolcu, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya’nın Imbituba şehrinde doğdu.

Jorginho kimdir? Beşiktaş’ın hedefindeki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu - 2. Resim

Chelsea ve Arsenal gibi büyük kulüplerin formasını giyen Jorginho, Milli takım düzeyinde ise İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular
Anlaşma sağlanabilirse transfer gerçekleşebilir

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Kaynak: TGRT Haber
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