Jorginho kimdir? Beşiktaş’ın hedefindeki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu

19 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:47

Beşiktaş’ın Arsenal’de yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Jorginho ile ilgilendiği iddia edildi. Jorginho’nun kariyeri siyah beyazlı taraftarın radarına takıldı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın İtalyan oyuncu Jorginho ile dirsek teması kurduğu iddia edildi.

JORGİNHO BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?

Beşiktaş​’ta kontenjan sorunu çözüldükten sonra yapılacak ilk hamlelerden birinin Jorginho olabileceği konuşuluyor.

Arsenal​'lı yıldız, bu sezon yalnızca 7 maça çıktı. Jorginho, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

JORGINHO KİMDİR?

Asıl adı Jorge Luiz Frello Filho olan yıldız futbolcu, 20 Aralık 1991 tarihinde Brezilya’nın Imbituba şehrinde doğdu.

Chelsea ve Arsenal gibi büyük kulüplerin formasını giyen Jorginho, Milli takım düzeyinde ise İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazandı.