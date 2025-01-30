Jose Mourinho neden yok, ceza mı aldı? Mourinho’nun Fenerbahçe Midtjylland maçında neden olmadığı araştırılıyor

30 Ocak 2025 23:11 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:02

UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland maçına çıkan Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sahada olmaması merak konusu oldu. Tecrübeli hoca Jose Mourinho’nun sahada olmamasının sebebi araştırılıyor.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelirken maçın en merak edilen konusu Jose Mourinho’nun durumu oldu.

JOSE MOURİNHO NEDEN YOK CEZA MI ALDI?

Jose Mourinho Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon ile oynadığı maçta başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştı.

Mourinho UEFA tarafından verilen bir maçlık ceza nedeniyle Midtjylland karşılaşmasında sahada yer alamıyor.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de, Midtjylland karşısında altı önemli oyuncu da bu mücadelede forma giyemedi.

İşte Sarı lacivertli ekipteki eksikler:

Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel ise cezalı.