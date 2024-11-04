Jose Mourinho’nun hedef aldığı hakem Atilla Karaoğlan gündem oldu

04 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:34

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho, 3-2 galip ayrıldıkları Trabzonspor maçının ardından VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert sözlerle eleştirdi. Mourinho'nun açıklamalarının ardından Atilla Karaoğlan gündem oldu.

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Şahan Gökbakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası 'yapı ve yalı' göndermeli futbol eleştirisi

Şahan Gökbakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası 'yapı ve yalı' göndermeli futbol eleştirisi

Trabzonspor​, Şenol Güneş Stadı'nda Fenerbahçe​'yi ağırladı.

Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho​ maçın ardından açıklamalarda bulundu.

JOSE MOURİNHO NE DEDİ?

Trabzonspor maçının ardından Yayıncı kuruluşa karşı konuşan ancak röportajı teknik sebepler nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Maçın adamı Atilla Karaoğlan! Atilla Karaoğlan​'ı bir daha maçlarımızda istemiyoruz. Sisteme karşı mücadele ediyoruz." dedi.

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

22 Haziran 1986’da Sakarya’da doğan Atilla Karaoğlan’ın, asıl mesleği öğretmenlik olup futbol antrenörlüğü eğitimi almıştır. Atilla Karaoğlan’ın babası ise eski bir futbolcudur. Karaoğlan, hakemlik kariyerine 2007 yılında başlamış ve 2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarını yönetmektedir.

25 Aralık 2022’de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçında verdiği hatalı karar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3 Ocak 2023 tarihli açıklamasında, kendisine bir süre maç görevi verilmeyeceği belirtilmişti.

ATİLLA KARAOĞLAN’IN HAKEMLİK KARİYERİ

Hakemlik kariyerine 2007 yılında başlayan hakem Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de maç yönetmeye devam etmektedir.

Atilla Karaoğlan 2018 yılında, Spor Toto 1. Lig’de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan bir maçta, bir taraftarın saldırısına uğramıştı.

2022 yılının Aralık ayında oynanan Gaziantep FK ve Beşiktaş karşılaşmasında verdiği hatalı bir karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç yönetmemesi kararı alınmıştır.

Yaklaşık 2 ay süren bu aranın ardından, Ümraniyespor ile Adana Demirspor’un 23. hafta mücadelesinde tekrar sahadaki görevine dönmüştür.