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 | Erdem Avsar

Jota Silva kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi temasa geçti iddiası

Nottingham Forest forması giyen Jota Silva için Fenerbahçe’nin resmi temasa geçtiği iddia edilirken oyuncunun piyasa değeri merak konusu oldu.

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Jota Silva kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi temasa geçti iddiası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:19

ekiplerindne 'ın kanat oyuncusu Jota Silva'yı renklerine bağlamak için 'nin devrede olduğu konuşuluyor.

Forest'ın, geçen yaz 7 milyon euro karşılığında edilen oyuncuyu karlı satmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Sarı lacivertli kulübün, Silva’yı satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna dâhil etmek istediği belirtiliyor.

Jota Silva kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi temasa geçti iddiası

JOTA SİLVA KİMDİR?

João Pedro Ferreira Silva, 1 Ağustos 1999 tarihinde Portekiz’de doğdu.

Silva, futbol kariyerine 2010 yılında Portekiz'in Sousense kulübünün altyapısında başladı.

Vitória Guimarães takımına 2022 yılında transfer olan Jota Silva, burada 2 sezon forma giydi.

2024 yılında Nottingham Forest ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 37 maça çıktı ve 4 gol katkısı yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

Jota Silva kaç yaşında?
Oyuncu 26 yaşında.
ETİKETLER
#transfer
#nottingham forest
#premier lig
#spor
#Fenerbahçe
#Jota Silva
#Aktüel
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