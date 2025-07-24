Jota Silva kimdir piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe resmi temasa geçti iddiası

İstanbul
Premier Lig ekiplerindne Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva'yı renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin devrede olduğu konuşuluyor.
Forest'ın, geçen yaz 7 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncuyu karlı satmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Sarı lacivertli kulübün, Silva’yı satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna dâhil etmek istediği belirtiliyor.
João Pedro Ferreira Silva, 1 Ağustos 1999 tarihinde Portekiz’de doğdu.
Silva, futbol kariyerine 2010 yılında Portekiz'in Sousense kulübünün altyapısında başladı.
Vitória Guimarães takımına 2022 yılında transfer olan Jota Silva, burada 2 sezon forma giydi.
2024 yılında Nottingham Forest ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon 37 maça çıktı ve 4 gol katkısı yaptı.