Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu

Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 21:35 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:58
Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu

UEFA’dan yapılan açıklamada Türkiye-Galler maçının hakeminin İspanyol Juan Martinez Munuera olduğu açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i konuk edecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu - 1. Resim

Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.

Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu - 2. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Grupta 10 puanla lider olan A Milli Takımımız, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak.

Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynayacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...