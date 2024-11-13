Juan Martinez Munuera Türkiye Galler maçının hakemi oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 21:35 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:58
UEFA’dan yapılan açıklamada Türkiye-Galler maçının hakeminin İspanyol Juan Martinez Munuera olduğu açıklandı.
UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i konuk edecek.
TÜRKİYE GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.
TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Grupta 10 puanla lider olan A Milli Takımımız, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak.
Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynayacak.
Sıkça Sorulan Sorular
Sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı
Kaynak: TGRT Haber