Erkekler +100 kiloda yarışan Judocu İbrahim Tataroğlu'nun istatistikleri ve başarıları

02 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:05

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türk sporcular adlarından bahsettirmeye devam ediyorlar. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapan Fransa'da 33. Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli sporcular 102 kişiden oluşmakta.

İBRAHİM TATAROĞLU KİMDİR?

Türkiye Judo Federasyonunun listesinde +100 kilo sıkletinde performans gösteren İbrahim Tataroğlu, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü'ndedir.

Kahverengi kuşaktaki milli judocumuz 9 turnuva ve 57 mücadelede yer aldı.

53 kez kazandığı mücadelelerde kaybettiği karşılaşma sayısı ise sadece 4.

18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.

İBRAHİM TATAROĞLU OLİMPİYATLARDA KAÇINCI SIRADA?

Milli judocumuz İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda Slovenya'dan Enej Marinij ile karşı karşıya geldi ve ippon ile yenerek üst tura çıktı ve son 16'ya kaldı.

Bir diğer karşılaşmasında ise Milli Judocumuz İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda Güney Kore'den deneyimli isim Kim Minjong'a ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.

İBRAHİM TATAROĞLU'NUN İSTATİSTİKLERİ VE BAŞARILARI

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda son 16'ya kalmaya hak kazanan Tataroğlu'nun önceki başarıları tabloda yer aldı.