Justin Bieber ve Hailey Bieber çifti ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı

09 May 2024 23:57 - Güncelleme : 10 May 2024 00:09

Justin Bieber’in 200 milyon dolara sattığı müzik kayıtları gündem oldu!

Justin Bieber’in 200 milyon dolara sattığı müzik kayıtları gündem oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, eski sevgilisi Selena Gomez'den ayrıldıktan sonra Hailey Baldwin ile aşk yaşamaya başlamış ve ikili 2018 yılında evlenmişti.

Justin ve Hailey Bieber çifti, uzun süredir merakla beklenen bir haberle sevenlerini sevindirdi.

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir duyuru ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladılar.

Ani bebek duyurusu, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Justin ve Hailey Bieber'in mutlulukları, bu paylaşımla sevenleriyle paylaşılırken, çiftin aşk dolu pozları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.