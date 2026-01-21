Juventus Benfica CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında Juventus, sahasında Benfica’yı konuk edecek. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, lig aşamasındaki sıralama açısından her iki takım için de kritik bir karşılaşma niteliği taşıyor.

Juventus ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, lig aşamasının 7. haftasında futbolseverlerle buluşacak. Allianz Stadyumu’nda oynanacak maç, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında 36 takımın tek lig tablosunda mücadele ettiği sezonda, her maç puan tablosu açısından ayrı bir önem taşıyor. Juventus, lig aşamasında şu ana kadar 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

Benfica ise lig aşamasında 2 galibiyetle 6 puan topladı ve 28. sırada bulunuyor. Portekiz temsilcisi, son iki Şampiyonlar Ligi maçında sahadan 2-0’lık skorlarla galip ayrıldı. Napoli ve Ajax karşılaşmalarından elde edilen bu sonuçlar, takımın puan tablosundaki konumunu doğrudan etkiledi. Juventus cephesinde ise son iki Avrupa maçında alınan galibiyetler dikkat çekiyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Juventus ile Benfica arasında oynanacak karşılaşmanın Türkiye’deki yayın bilgileri netlik kazandı. Mücadele, TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak. İnternet tabanlı bir yayın platformu olan Tabii, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını canlı yayınla izleme imkanı sunuyor.

Juventus Benfica maçı aynı zamanda bazı yabancı ülkelerde de farklı kanallar üzerinden ekrana gelecek. ABD’de Prime Video, Avusturya’da Sky Sport Austria 6, Belçika’da Play Sports 7, Danimarka’da Viaplay ve Hırvatistan’da Arena Sport 2 HR üzerinden maç yayını yapılacak. Bu yayınlar, ilgili ülkelerdeki yayın hakları kapsamında izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta mücadelesi olan Juventus Benfica karşılaşması, Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduruyor. Juventus Benfica maçını izlemek isteyen kullanıcıların Tabii platformuna üye olması gerekiyor.

Tabii Spor üzerinden yapılan yayınlar, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan izlenebiliyor. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Smart TV’ler aracılığıyla platforma erişim sağlanabiliyor. Yayınlar HD kalitede sunulurken, mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı ile canlı maç takibi yapılabiliyor.

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcılar, öncelikle tabii.com adresi üzerinden veya mobil uygulama mağazalarından “Tabii” uygulamasını indirerek üyelik oluşturabiliyor. Kayıt işlemi sırasında ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgiler isteniyor. Üyelik işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor.

Üyelik oluşturulduktan sonra platformun ana menüsünde yer alan “Spor” sekmesi üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor. Tabii, uydu veya kablo yayını üzerinden izlenemiyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Smart TV uygulaması sayesinde karşılaşmalar büyük ekranda da takip edilebiliyor. Tabii Spor yayınları ücretli üyelik kapsamında sunuluyor.