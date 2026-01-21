Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?

Juventus - Benfica maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadeleleri kapsamında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği İtalyan ekibi Juventus, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak olan kritik karşılaşmada Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlasması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Juventus - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?
- maç kadrosunda var mı sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA 'nin 7. haftasının son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında İtalyan devi Juventus ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya gelecek. Juventus karşılaşmadan beraberlik bile alsa ilk 24'te kalmayı şimdiden garantileyecekken, Benfica'nın kesin bir galibiyet alması gerekiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Juventus - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündeme geldi.

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk 6 haftasında oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puanla 17. sırada yer alan Juventus karşılaşmadan puan alarak ilk 24'ü garantilemeyi hedefliyor. Benfica ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligin ilk haftalarında üst üste mağlubiyetlerinin ardından son 2 haftada 2 galibiyet alan Benfica, 6 puanla 28. sırada bulunuyor. Portekiz ekibi Juventus karşısında 3 puanı alarak tur atlamayı hedefliyor.

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Juventus - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. UEFA tarafından yapılan duyuruya göre ise karşılaşmayı Hollandalı hakem Serdar Gozubuyuk yönetecek.

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?

JUVENTUS - BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin Benfica maçında Kenan Yıldız'a ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile çıktığı 27 maçta toplam 2 bin 213 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8'er gol ve asist katkısı sağladı. Juventus'ta Arkadiusz Milik, Daniele Rugani ve Dusan Vlahovic ise karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Benfica tarafında ise Dodi Lukebakio ve Alexander Bah'ın sakatlığı bulunuyor. Bruma ve Richard Rios'un durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Juventus - Benfica maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Juventus Benfica maç kadrosu Kenan Yıldız var mı?

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

