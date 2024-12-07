Juventus - Bologna maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:55

Futbolseverlerin yakından takip ettiği İtalya Serie A'da bu akşam Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Transfer dünyasında ses getiren genç yetenek Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği de gündemde.

A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Kenan Yıldız'ın bu akşam oynanacak olan müsabakada oynayıp oynamayacağı taraftarın dikkatini çekerken son zamanlarda performansı da oldukça konuşuluyor. Müsabaka bu akşam gerçekleşecek. JUVENTUS - BOLOGNA MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI? Son günlerde sergilediği performans ile tam not alan genç yetenek Yıldız'ın bu akşam ilk 11 olarak sahaya çıkması bekleniyor. Kadroların açıklanmasının ardından ilk 11'de olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. Juventus, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alırken 6. sırada ilerliyor. Bologna ise 21 puan ile 8. sırada bulunurken puan almayı hedefliyor. JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İtalya Serie A'da 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan maç, 20.00'de başlayacak. Canlı olarak izlemek isteyenler ise CBC Sport ekranlarından takip edebilecek. İlgili Haberler Trabzonspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Trabzon’da nefes kesen maç Real Madrid'in Girona maçı kadrosu açıklandı! İşte Ancelotti'nin Arda Güler kararı