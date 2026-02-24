Menü Kapat
Juventus Galatasaray muhtemel 11! Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Juventus - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11’ler belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Juventus deplasmanına çıkıyor. İlk maçta sahasında 5-2’lik skorla önemli bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra iki farklı mağlubiyetle de adını son 16 turuna yazdırabilecek. Üç farklı yenilgide karşılaşma uzatmalara giderken, dört ve üzeri farklı mağlubiyette turu geçen taraf Juventus olacak. Mücadele öncesinde iki takımın son haftalardaki performansı, eksik oyuncular ve kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor. İşte Juventus Galatasaray muhtemel 11…

Galatasaray, UEFA'nde kritik bir rövanş maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak tur biletini almak için sahada olacak.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus ile Galatasaray arasındaki rövanş karşılaşması, Torino’daki Allianz Stadium’da oynanacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. İlk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda avantajlı skorla sahaya çıkacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin Tabii platformu üzerinden internet bağlantısıyla da maç yayını takip edilebilecek. TRT 1 HD yayını, TÜRKSAT 4A (42E) uydusu üzerinden 11.794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC frekans değerleriyle izlenebilecek.

JUVENTUS - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalya takımlarına karşı 28. maçına çıkacak. Daha önce Juventus’un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 27 resmi maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 37 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 40 gol gördü.

Juventus ile oynanan 7 maçta ise Galatasaray’ın genel tabloda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 14 gol kaydederken, Juventus 9 golle karşılık verdi. Öte yandan İtalyan temsilcisi son 5 resmi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’da üç futbolcu statü gereği rövanş maçında forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için karşılaşmada görev yapamayacak. Teknik heyet, ilk maçta alınan skor avantajını korumak adına kadro planlamasını bu eksikler doğrultusunda şekillendirecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

JUVENTUS GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın rövanş karşılaşmasında sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Lang, Victor Osimhen.

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta görev alamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Lemina, 2015-2017 yılları arasında formasını giydiği eski kulübüne karşı sahada yer alacak. İtalyan ekibinde 42 maçta 3 gol atan Lemina, bu kez Galatasaray formasıyla Allianz Stadı’nda mücadele edecek.

GALATASARAY TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi İngiltere’den çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

