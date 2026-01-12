Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

Juventus Cremonese canlı yayın ile ekranlara geliyor! İtalya Serie A’nın 20. haftasında Juventus ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Allianz Stadium’da oynanacak mücadele, sezonun kritik haftalarından biri olarak dikkat çekiyor. Juventus, ligdeki konumunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi öncesinde avantaj sağlamak amacıyla sahaya çıkacak. Evinde bu sezon mağlubiyet almayan siyah-beyazlı ekip, son haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralara yaklaşmayı amaçlayacak. İşte Juventus Cremonese maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 22:52

ile Cremonese, bu akşam saat 22.45’te ’nın 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Allianz Stadium’da oynanacak müsabaka, ligin gidişatı açısından önem taşıyacak.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

JUVENTUS CREMONESE CANLI İZLE

Juventus ile Cremonese arasında oynanacak Serie A mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Türkiye’de Tivibu Spor ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için seçeneği bulunacak. Bu yayınlar aracılığıyla karşılaşma eş zamanlı olarak ekrana gelecek.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

Juventus, ligde 5. sırada yer alırken iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yaşamamış bir tabloyla sahaya çıkacak. Cremonese ise ligde orta sıralarda bulunacak ve deplasmanda yaşadığı gol sıkıntısını bu maçta aşmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Juventus, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma da aynı ilgiyle takip edilecek.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

JUVENTUS - CREMONESE NEREDE İZLENİR?

Juventus ile Cremonese arasındaki mücadele, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek. Tivibu Spor ve S Sport 2, karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanallar arasında yer alacak. Bu kanallara erişimi bulunan izleyiciler, Juventus Cremonese maçını televizyon ekranlarından takip edebilecek.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

Juventus Cremonese maçını dijitalden izlemek isteyenler ise S Sport Plus’tan karşılaşmayı canlı izleyebilecek. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, mobil uygulama veya tarayıcı üzerinden S Sport Plus platformuna giriş yaparak karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek. Platform, canlı yayınla birlikte tekrar izleme ve özet içeriklere de erişim imkanı sunacak.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

JUVENTUS - CREMONESE MAÇ KADROSU

Juventus 11: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kenan Yıldız, Miretti, David

Cremonese 11: Audero, Bianchetti, Baschirotto, Terracciano, Pezzella, Johnsen, Bondo, Grassi, Zerbin, Vardy, Bonazzoli

JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus’un Cremonese ile oynayacağı Serie A maçı, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Aynı zamanda Tivibu Spor üzerinden de karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Yayın, Türkiye genelinde spor paketlerine sahip aboneler tarafından izlenebilecek.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

S Sport 2, Serie A karşılaşmalarının yanı sıra farklı lig ve organizasyonlara da yayın akışında yer verecek. Kanal, uydu ve dijital platformlar üzerinden çeşitli operatörlerde farklı kanal numaralarıyla izlenebilecek. Aboneler, kendi platformlarına ait kanal listesinden S Sport 2’yi açarak maçı takip edebilecek.

Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

S SPORT JUVENTUS MAÇI İZLE

S Sport Plus, S Sport ve S Sport 2 kanallarının canlı yayınlarını tek bir platformda sunacak. Juventus Cremonese maçı da bu dijital platform üzerinden izlenebilecek. Kullanıcılar, resmi internet sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla yayına erişebilecek.

Platform, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi farklı cihazlardan kullanılabilecek. Üyelik ve abonelik işlemlerinin ardından canlı maç yayınına ulaşılabilecek. S Sport Plus, aynı zamanda maç tekrarları ve özetleriyle de izleyicilere geniş bir içerik sunacak.

ETİKETLER
#serie a
#juventus
#canlı yayın
#s sport plus
#Tivibu Spor
#Fußball
#Cremonese
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.