Juventus Cremonese CANLI nereden izlenir? Kenan Yıldız maç kadrosu 11'inde

Juventus ile Cremonese, bu akşam saat 22.45’te Serie A’nın 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Allianz Stadium’da oynanacak müsabaka, ligin gidişatı açısından önem taşıyacak.

Juventus ile Cremonese arasında oynanacak Serie A mücadelesi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Türkiye’de Tivibu Spor ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus seçeneği bulunacak. Bu yayınlar aracılığıyla karşılaşma eş zamanlı olarak ekrana gelecek.

Juventus, ligde 5. sırada yer alırken iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yaşamamış bir tabloyla sahaya çıkacak. Cremonese ise ligde orta sıralarda bulunacak ve deplasmanda yaşadığı gol sıkıntısını bu maçta aşmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Juventus, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma da aynı ilgiyle takip edilecek.

Juventus 11: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kenan Yıldız, Miretti, David

Cremonese 11: Audero, Bianchetti, Baschirotto, Terracciano, Pezzella, Johnsen, Bondo, Grassi, Zerbin, Vardy, Bonazzoli

